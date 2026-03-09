静岡県内で弁当などを製造販売する「天神屋」は静岡市内の店舗で、３月の土日限定で老舗駅弁業者「東海軒」の幕の内弁当を販売しています。2026年1月、天神屋は東海軒の事業を引き継ぎました。その後、東海軒の弁当を販売してほしいという要望が多かったことから天神屋は静岡市駿河区の曲金店で３月土日に数量限定で東海軒の「幕の内弁当」の販売を決めました。東海軒の「幕の内弁当」は1937年に発売され年間20万食を売り上げるほ