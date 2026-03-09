3月8日の午後、牟岐町の出羽島に釣りに来ていた70代の男性が、海に浮いているのが見つかりました。男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。男性が見つかったのは牟岐町の沖合いに浮かぶ出羽島の南側です。警察によりますと、8日の午後4時20分過ぎ、50代の男性から「一緒に釣りに来た人が、海に落ちて浮いている」と110番通報がありました。浮いていたのは、徳島市住吉の介護施設運転手の男