吉野川高校の生徒が栽培している柑橘類「せとか」の販売会が、3月7日に吉野川市で行われました。（生徒）「吉野川高校が『せとか』を販売しています」この販売会は、吉野川高校の生徒が栽培している柑橘類「せとか」の収穫が最盛期を迎えているのにあわせて、日ごろの活動を知ってもらおうと、吉野川高校が吉野川市内のスーパーで実施したものです。この日、「せとか」の販売を行ったのは農業科学科・果樹専攻班の3人