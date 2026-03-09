世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部が入るビルに掲げられた教団名＝4日、東京都渋谷区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令請求で、教団は9日、解散を命じた東京高裁決定を不服として最高裁に特別抗告した。既に東京地裁が選任した清算人が、献金被害者への弁済などに向け進めている清算手続きは継続する。最高裁が解散の判断を覆せば、教団の解散の効力は停止し、手続きは止まる。4日の高裁決定は、献金勧誘