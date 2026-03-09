俳優の伊藤英明（50）が8日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。子育てについて語った。伊藤は2014年に結婚し、翌年に長男、19年に長女が誕生、2人の子を持つ親でもある。父親になって生活は大きく変わった。2人の子供と過ごす時間が愛おしくてたまらない。そのため現在は何よりも子供優先だという。「子供ができてから本当に。瞬間瞬間が大事だよね」と伊藤。「だってこれからさ、最後に手つないだのいつだろう