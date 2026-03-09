ラグビーのリーグワンに所属する選手が酔っ払って飲食店店員に暴行した疑いで、現行犯逮捕された。逮捕されたラグビーリーグワンの「NECグリーンロケッツ東葛」のロトアヘア・アマナキ大洋容疑者は8日、東京・渋谷区の路上で、飲食店の店員を殴るなどの暴行を加えた疑いがもたれている。ロトアヘア容疑者は当時酒に酔っていたとみられ、飲食店で口に含んだビールを吐いたことから店員が追いかけて注意したところ、犯行に及んだと