ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ヒューストン線の夏スケジュールの航空券の追加販売を、3月5日正午から開始した。月・水・金・土曜の週4往復を運航する。販売対象期間は9月2日から10月24日まで。片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」が188,500円、普通席「Standard」が55,250円、6歳以下の「U6 Standard」は15,000円の定額となる。いずれも燃油サーチャージは不要で、諸税は別途必要となる。機内持ち込み手荷物7キロ