Gastromixは、福岡空港国内線ターミナルに「ニシムラ鮨」を3月20日に開業する。コンセプトは「カジュアルに愉しむ、本格鮨」。江戸前鮨の技法を基に、フレンチや韓国料理の要素を組み合わせた創作鮨を提供する。空港利用者や近隣の利用者が日常的に利用しやすいように、鮨セット（1,300円台から）や創作鮨、ちらし寿司、一貫鮨、旬の一品などを取り揃えるほか、日本酒とのペアリングも楽しめる。料理を手がける西村貴仁氏は、フラ