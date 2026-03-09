エティハド航空は、東京/成田発アブダビ行きを、きょう3月9日に運航する。東京/成田を午後5時20分に出発し、アブダビに翌10日午前0時50分に到着する。機材はボーイング787-9型機を使用する。アラブ首長国連邦（UAE）の領空閉鎖に伴い、限定したスケジュールで運航している。領空閉鎖後の日本路線の運航は初めてで、2月27日以来の運航となる。