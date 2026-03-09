OPPOは、フォルダブルスマートフォン「OPPO Find N6」のグローバルローンチイベントを、3月17日20時（日本時間）に開催すると発表した。 公式サイトより 発表会は中国で開催される予定で、中国向け発表会も同日に実施される。昨年の「Find N5」に続き、グローバル版と中国版が同時に発表される見込み。 公開されたティザー動画では、改良されたチタニウムヒンジや、独TÜV Rhe