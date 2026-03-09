NTTドコモは、3月12日以降に発売するAndroidデバイスから、標準のメッセージアプリに「Googleメッセージ」を採用する。 従来、SMSやRCSでのメッセージのやり取りに使うアプリは、「＋メッセージ」がプリインストールされ標準に設定されていた。しかし、12日以降に発売されるAndroid機種では、Googleが提供する「Google メッセージ」に変更される。 対象となるのは、Androidス