３月１１日を前に日頃からの備えについて考えてもらおうと、山形県三川町で防災に関する展示が行われています。 【写真を見る】三川町で防災意識高める展示災害時に役立つアプリも紹介3月11日は県民防災デー（山形） 県は、震災の記憶を風化させないよう東日本大震災が発災した３月１１日を県民防災デーと定めています。 それに先立ち三川町ではきょうから、防災について考えてもらう展示が始まりました。