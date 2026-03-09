タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新。しながわ水族館を訪れたことを報告した。この日、辻は「今日は品川水族館に行ってきました」と報告し、水族館での写真を公開。「沢山お魚見ながらイルカショーも見れて楽しかったです」と満喫した様子でコメントした。続けて「お昼ごはんはテラスで食べて」と明かし、堪能した料理の写真を公開。「ザ休日な日曜日でした また行きたいね」とつづり、ブログを締めくくった。