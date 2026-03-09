占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）形から入りましょう。自分をその気にさせて。美意識が高まって、人から見られる自分を大事にしたくなっています。おしゃれや身だしなみにこだわることで、「こうなりたい」イメージが具体化していくでしょう。新しい服を買いに行く、バッグや靴を見に行くと、装う楽しさを取