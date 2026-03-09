占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）基本と応用。どちらも楽しんで。アイデアやひらめきに恵まれそう。やったことがないことでも、「こうしたらいいんじゃないかな？」とアレンジプランが浮かぶでしょう。でも、今週はあえて定番スタイルから試してみて。レシピなら材料、手順を忠実に守る感じです。ベー