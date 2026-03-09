占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）目的意識を持って。ムダ撃ちしない。シンプルスタイルのススメ。好奇心が旺盛になって、いろいろ知りたい、やりたくなりそう。でも、すでに予定していることだけにとどめていくのがよさそうです。今週は見かけ倒し、ハズレが多く、せっかくやってみたのに、思っていたのと