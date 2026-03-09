種市は無失点投球を続けている(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）を戦い、4−3で勝利。C組1位で6大会連続の8強進出を決めた。先発の菅野智之は4回4安打無失点、要所を締め熟練の投球術を見せると光ったのはその後を継いだ投手陣にもあった。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る7日の韓国戦でWBC初出場初登板で3者連続三振の