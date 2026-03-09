タレントのはるな愛さんは3月8日、自身のInstagramを更新。美人モデルとのツーショットを公開しました。【写真】はるな愛＆山田優のツーショット「可愛いです」はるなさんは「#wbc でひっさしぶりに優ちゃんに！！会えた！！！」と報告。モデルの山田優さんとのツーショットを1枚載せています。「偶然近くの席だった」とのこと。「嬉しい」とつづる通り、写真で2人はすてきな笑顔を見せています。コメントでは、「優ちゃん、綺麗」