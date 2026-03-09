台湾ナインの涙が感動を呼んだ(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月8日、1次ラウンドC組で韓国−台湾の試合が東京ドームで行われ、台湾が延長10回タイブレークの末に5−4で勝利した。【動画】「野球の本質が詰まっている」勝利を決めた台湾ナインが涙するシーンをチェック白熱のシーソーゲームだった。延長10回、代走に出た台湾の主将チェン・ジェシェンは、左手人さし指を骨折して先発から外れたが