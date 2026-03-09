占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）損して得を取れ！世のため、人のために動く意外性十分。一見、持ち出すばかりの作業の中に、思いがけないリターンが隠れていそう。役員や幹事になる、まとめ役を引き受けるなど、ちょっと面倒なことを買って出ましょう。やるべきことは確かにあるのですが、それ以上に、