夏冬を合わせると６度目、冬季５度目のパラリンピック出場となった佐藤圭一。冬はパラバイアスロンとパラクロスカントリー、夏はパラトライアスロンに挑むバイタリティーにあふれる“鉄人パラアスリート”は、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会でも、たくましい存在感を大いにアピールしている。ミスを冷静に分析ミラノから直線距離で200?ほどのところにある街テーゼロ。快晴の空の下、佐藤は今大会、現地３月７日