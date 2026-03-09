俳優の庄司浩平が、文芸図書WEBサイト「HB」で9日から小説連載『はじまりのおと』をスタートする。【写真】「似合いすぎる」爽やかな黒髪＆短髪でファンミーティングに登場した庄司浩平不定期連載となる同連載の第１回は、10年後に掘り起こしたタイムカプセルをめぐる物語「埋葬」を届ける。 小学校を卒業して10年が経ち、田辺光（たなべ・ひかる）はある夜、かつての親友・青山幸喜（あおやま・こうき）が亡くなったことを