日本マクドナルドは、3月8日の「国際女性デー」に合わせて女性活躍に関する最新指標を公表した。マクドナルド2025年12月31日時点の女性比率は、女性管理職が27.8%(前年比+2.5pt)、女性役員が27.8%(前年比±0pt)、女性店長が35.4%(前年比+1.2pt)となった。女性店長比率は6年連続で向上しているという。同社は、性別や年齢、背景に関わらず多様な人材が活躍できる職場環境づくりを推進している。2025年は、女性社員のキャリア形成支