日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下KFC）は、スナック感覚で気軽に楽しめる新カテゴリー「サクッとケンタ」シリーズを、11日から数量限定で発売する。【写真】追加でおトクなサイドメニューKFCをより身近に感じ、日常のさまざまな食シーンで楽しんでもらいたいという想いから、スナック感覚で利用できる新たな選択肢として「サクッとケンタ」シリーズが誕生。小腹が空いたときの間食や軽食として、ドリンクと一緒に楽し