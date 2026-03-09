9日未明、熊本市東区の陸上自衛隊・健軍駐屯地に長射程ミサイルの発射機とみられる車両が搬入されました。 【写真を見る】長射程ミサイル発射機駐屯地への搬入に反対派「何が起きているか分からない！」賛成派「国民の命どう守る？」怒号の応酬 記者「健軍駐屯地の正門前には賛成派・反対派・機動隊が集結し、異様な空気に包まれています」 9日午前0時10分ごろ、賛成派や反対派が集まった健軍駐屯地に、反撃能力がある長射程