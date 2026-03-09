8日夜、熊本県八代市で火事があり、住宅と倉庫、車が全焼しました。 【写真を見る】熊本県八代市で火事住宅と倉庫、車が全焼70代夫婦と娘、孫の4人にけがなし この火事によるけが人はいません。 警察と消防によりますと、8日午後9時ごろ、八代市奈良木町で、近所の人から「倉庫と車が燃えている」と119番通報がありました。 消防が駆け付け、火は約2時間20分後に消し止められましたが、福島義治さん（77）の木造2階建ての