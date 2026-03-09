ホームセンターを展開するコメリは、家計を応援する価格施策「とく得値」を実施し、2026年3月1日から新たに711アイテムを値下げした。全国のコメリグループ約1,200店舗で展開している。コメリ「とく得値」同社は、新潟県新潟市に本社を置き、「コメリパワー」や「コメリハード&グリーン」などの店舗を展開。日用品や食料品など生活必需品の値上げが続くなか、物価高による家計負担を軽減する取り組みとして「とく得値」を実施