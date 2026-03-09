テレビの視聴率の調査会社「ビデオリサーチ」が、熊本市の熊本学園大学付属中学校で、データの仕組みや活用方法を伝える出張授業を開きました。 【写真を見る】視聴率の仕組みって？調査会社が中学校で出前授業熊本市 授業では、視聴率が、番組作りの参考や広告取引の指標として、活用されていることが紹介されました。 また、データから世の中の動きを読み解く統計の考え方についても、クイズを交えなが