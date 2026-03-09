フォークシンガー松山千春（70）が8日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。現在、通っている病院について明かした。松山は現在、春のコンサートツアーを前のオフシーズン中。「コンサート休みですから、2月から3月に入ってですね。毎日毎日やることもなくですよ、そんな時にちょうどいいということで、いろんな病院へ通っているわけですよ。歯医者だったり、心臓の方の病院だったり、糖尿病の病医院だっ