フジテレビは9日、東京台場の同局で4月改編「フジテレビアップデート−コンテンツラインナップ発表会2026春−」を開いた。赤池洋文コンテンツ投資戦略局編成管理部長は「今後、コンテンツを制作するにあたり重視していくのは熱だと考えています」と4月改編ののコンテンツ戦略を『ヒートMAX』と発表した。そして「私事で恐縮なんですが、ラーメンが大好きなんですね。SNSでは全国的なチェーンではなく、それ以上に東京の1店舗