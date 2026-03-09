イランや隣国イラクを拠点とするクルド人武装勢力のグループがANNの取材に応じ、イランで武力を行使する用意があると主張しました。【映像】クルド自由生活党、早期の体制転換が必要だと主張クルド自由生活党エウリーン報道官「これほどの戦争で調和が崩れたいま、クルド人勢力が傍観するというのは理にかなっていない」イランの反体制派武装勢力、「クルド自由生活党」の報道官は8日、体制転換に向けて何年も準備を進めていて