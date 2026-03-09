タイミーは2026年3月6日、「子育て世代の女性のキャリアとスポットワークの利用に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年2月27日〜3月2日、18歳未満の子どもを持ちタイミーで働いたことのある女性87人を対象に、インターネット調査で実施されたもの。タイミー「子育て世代の女性のキャリアとスポットワークの利用に関する調査」○子育てと仕事を「両立できている」(65.5%)子育てと仕事の両立状況現在の子育てと仕事の両立状況