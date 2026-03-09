小学館は9日、自社サイトを通じ、同社マンガワン編集部が、男性漫画家の性加害を把握していながら別のペンネームで新連載「常人仮面」の原作者に起用していた問題をめぐり、声明を発表した。同社は2日、同編集部による作家起用のプロセスや人権意識を確認し、問題点を検証する第三者委員会を設置すると発表。声明を通じ「弊社は2026年3月5日、弊社媒体「マンガワン」にて作品を掲載しておりました山本章一氏の被害に遭われた女性に