サントリーは、世界5大ウイスキーをブレンドしたSUNTORY WHISKY「碧 Ao」(アオ)を、2025年12月以降、全国でリニューアル新発売。本リニューアルにあわせて、“旅”をテーマとした「Be a traveler」プロジェクトを2026年3月6日(金)より始動した。「碧 Ao」のリニューアルに合わせて「Be a traveler」プロジェクトが始動2014年のビームサントリー誕生により、世界的なウイスキー生産地として知られる、アイルランド、スコットランド