1次ラウンドプールB○メキシコ16x−0ブラジル●＜現地時間3月8日ダイキン・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメキシコ代表がブラジル代表に6回コールド勝ち。先発全員の計16安打、16得点と打線が繋がりを見せた。メキシコは初回から3番ジョナサン・アランダ、4番アレハンドロ・カークら4本の適時打を浴びせ、いきなり4点を先制。続く2回裏には1番ジャレン・デュランが1号ソロを右中間スタンド