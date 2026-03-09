【CAPCOMIX あべのHoop店】 今春 オープン予定 所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 Hoop 3階 カプコンは、同社の体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX あべのHoop店」を今春オープンする。所在地は大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30。 「CAPCOMIX あべのHoop店」では、フィジカルアクティビティ「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」としてカプコンの人気キ