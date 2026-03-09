コレラやピロリ菌に罹りやすい血液型は何か。大阪大学名誉教授の深瀬浩一さんは「大規模な研究や調査で、コレラ患者にAB型は非常に少ないことがわかった一方で、患者数の多くを占めた血液型があった。背景には、この血液型が細菌・ウイルスが好む受容体『H物質』を体じゅうに豊富に持つことがある」という――。※本稿は、深瀬浩一『血液型でわかる 病気とケガのリスク』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／