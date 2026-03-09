夏冬通じ五輪で日本女子最多となる１０個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に対し、先輩たちからねぎらいの言葉が送られた。世界選手権（８日、オランダ）のオールラウンド部門で、今大会を最後に現役を引退する高木が総合３位に入った。レース後のセレモニーでは、英語で「ありがとう、そしてさようならと伝えたい」とファンたちに向けて語った。現地でレースを見守った平昌五輪２冠の