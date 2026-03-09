銀座コージーコーナーは3月16日より、「＜ディズニー＞お花見パーティー(9個入)」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。銀座コージーコーナー「＜ディズニー＞お花見パーティー(9個入)」「＜ディズニー＞お花見パーティー(9個入)」は、ディズニーの人気のキャラクターたちがお花見を楽しんでいる様子をデザインした、9つのプチケーキの詰め合わせ。「ミッキー&ミニー」に、「くまのプーさん