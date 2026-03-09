バルナー記者「勝利にあとほんのわずかだった」豪州代表は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の日本戦に3-4で敗れた。豪州野球連盟記者は「トウキョウで胸が張り裂ける思いだ」と悲痛な胸の内を明かした。チャイニーズ・タイペイ、チェコを破り開幕2連勝で迎えた日本戦。四球で再三の走者を出しながらも、6回までは強力な侍ジャパン打線に得点を許さなかった。9回には大勢から2本のソロを放って