宿命の「日韓戦」での敗北は、すでに予見されていた結果だった。いまや台湾野球を相手にも無力に崩れ落ちている。韓国野球の根幹が根こそぎ揺らいでいると言っても過言ではない。【WBC】崖っぷちの韓国、日本が救った？もしかすると今後、台湾戦での敗北はもはや「惨事」とすら呼べなくなるかもしれない。リュ・ジヒョン監督率いる韓国代表は、WBCグループリーグの台湾戦で、延長タイブレークの末、4-5で敗れた。日韓戦敗北の衝撃