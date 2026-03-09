アイドルとの結婚が無期限延期になっている韓国医師に対し、検察が補完捜査を要求した。3月9日、法曹界によると、仁川地方検察庁・富川支庁は、京畿南部警察庁に対し、医師でタレントのヤン・ジェウンの事件に関する補完捜査を要請した。【写真】ヤン・ジェウンと結婚予定のアイドル補完捜査の対象には病院スタッフ7人が含まれており、院長であるヤン・ジェウンもその対象だという。ヤン・ジェウンに適用された補完捜査対象の容疑