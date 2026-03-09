【酔いどれコング 工事現場で四次会】 3月10日～ 順次発売 価格：1回300円 「酔いどれコング 工事現場で四次会」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「酔いどれコング 工事現場で四次会」を3月10日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、酔っぱらったコングをかたどったカプセルトイ。大暴れする姿や聞き上手な姿など、さまざまな場面