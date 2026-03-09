テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、ＷＢＣ・１次ラウンドＣ組で日本が４―３でオーストラリアを破り、３連勝を飾り１位通過で準々決勝進出を決めたことを報じた。スタジオには元ヤクルト監督の古田敦也氏が出演。投手陣について「個人的には、一番よかったのは種市君だと思いますね」とロッテの種市篤暉投手を絶賛した。種市は韓国、オーストラリア戦で連投し合計２回完全、５奪三振の