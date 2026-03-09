◆イタリア１部▽第２８節フィオレンティナ０―０パルマ（８日）イタリア１部リーグで８日、パルマのＧＫ鈴木彩艶は敵地のフィオレンティナ戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。試合は０―０で引き分けた。＊＊＊昨年１１月の左手の骨折から戦列復帰を果たしている鈴木だが、復帰後初のベンチ入りとなった前節に続き、２試合続けて出場機会が訪れなかった。チーム内で不動の立場を築いていた鈴木だが、離脱中に