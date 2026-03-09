◆コーラルＳ・４歳上オープン・リステッド（３月１４日、阪神競馬場・ダート１４００メートル）好メンバーが登録している一戦だが、ジャスティンアース（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）に期待したい。ダートでは計６戦で、【２１２１】と安定感抜群。前走のオータムリーフＳで初めて５着と着外に沈んだが、道中は１、２着馬をマークするように追走したものの、２頭よりも外枠だったこともあり、終始外から運ぶ形に。