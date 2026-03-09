東日本大震災から15年となる3月11日を前に、福岡県久留米市で9日、福島県の和紙を使った灯籠の展示会が始まりました。 久留米市役所の1階ロビーには、姉妹都市である福島県郡山市の伝統工芸品「海老根和紙（えびねわし）」に、久留米市内の小学生や高校生が復興への願いを込めて絵付けした灯籠、30基が並びました。■久留米市総務課・武藤咲良さん「灯籠の製作に子どもたちが携わっていますので、震災への学びにつなげる