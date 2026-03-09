９日、静岡県南伊豆町で春の訪れを告げるココスヤシのコモ外し作業が行われました。伊豆半島の最南端石廊崎周辺では、冬の間、海を渡ってくる季節風からココスヤシの新しい葉を守るため、特に風の当たる47本にコモが巻かれています。作業員たちは、コモを外していくと冬の間の状況が分かるようです。（作業員）「西風は吹いたけど結構暖かかったから良かったのではないか」冬の間の西風は思いのほか強かったようですが、比較的暖か