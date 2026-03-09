上田市の千曲バスが環境に配慮した大型EVバスを導入し、8日お披露目イベントが開かれました。お披露目されたのは千曲バスの「大型EVバス」です。リチウムイオンバッテリーでモーター駆動のためエンジン音が静かで快適に乗車できることに加え、二酸化炭素を排出しないため環境に優しいとしています。フル充電でおよそ350キロの走行が可能ということです。8日は親子連れなどが訪れ運転席での記念撮影や運転シミュ