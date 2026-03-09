ダンス発表会の大音量では振動を感じるのに、なぜ普段の会話では体は震えないのか。声や音に関する子どもの素朴な疑問に、あなたならどう答えるだろうか。耳の「デコボコ」や、体内の小さな「骨」が果たす驚異の役割を知れば、それは単なる知識を超え、親子で楽しめる「最高の遊び」に変わる。音声学の第一人者で、『日本語の秘密』や『絵本 うたうからだのふしぎ』（共著）などで知られ、音声学・言語学に新しい視点を与えている